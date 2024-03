Les fondamentaux de la cybersécurité avec WatchGuard

Ce livre est destiné aux informaticiens dotés de connaissances de base en réseau et désireux de découvrir comment mettre en oeuvre la cybersécurité à travers les services et produits WatchGuard. Il a pour double objectif d'exposer les concepts fondamentaux du Système d'Information et de la cybersécurité tout en explorant une vaste gamme de technologies incontournables pour la sécurisation des systèmes modernes. Dès les premiers chapitres, l'auteur met en évidence la rapide prolifération des menaces et l'urgence de comprendre les différentes formes d'attaques. Il propose une vue panoramique sur les dangers omniprésents ainsi que sur les solutions afférentes. Le lecteur est guidé à travers l'univers des Unified Threat Management (UTM) et aborde la défense multicouche que propose cet appareil (pare-feu, inspection HTTPS, services d'abonnement et VPN). Il étudie ensuite les nouveaux modes de gestion avec la plateforme WatchGuard Cloud qui permet une gestion unifiée des services WatchGuard. Le chapitre dédié aux Endpoint Detection and Response (EDR) se penche sur la traque des menaces de dernière génération sur les postes et serveurs clients et la partie Multi-Factor Authentication (MFA) explique comment renforcer la sécurité des comptes utilisateur par la mise en place de plusieurs facteurs d'authentification. L'auteur aborde également des aspects cruciaux du Wi-Fi, exposant les dernières technologies de protection telles que le WISP et les meilleures pratiques en matière de réseaux sans fil. L'exploration du Extended Detection and Response (XDR) apporte un éclairage sur les nouvelles méthodes de corrélation d'informations entre dispositifs (UTM, EDR, etc.) et le concept d'Excellence Opérationnelle conclut la lecture en soulignant l'importance de l'amélioration continue. La puissance de cet ouvrage réside dans sa capacité à rendre les concepts complexes de la cybersécurité accessibles à tous. Chaque chapitre est enrichi de conseils immédiatement applicables, d'astuces et des exercices d'application permettant de renforcer la compréhension et d'illustrer les concepts.