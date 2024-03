Une enquête des soeurs Brontë, T2 : Les Os du diable

Haworth, février 1846. Une macabre découverte pique la curiosité des soeurs Brontë : des ossements ont été retrouvés dans la cheminée de Top Withens Hall. La domestique, superstitieuse, est persuadée que cette affaire est de mauvais augure pour toute la maisonnée. Elle met en garde les trois soeurs : une rumeur glaçante court au sujet de la famille Bradshaw. On raconte que Clifton Bradshaw, au bord de la ruine, aurait vendu son âme au diable en échange d'une immense fortune. Ce pacte maléfique aurait-il un rapport avec les os cachés dans l'âtre ? Anne, Emily et Charlotte vont apprendre à leurs dépens que le diable en personne a tendu un piège meurtrier et qu'elles sont tombées dedans...