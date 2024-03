Unité d'Élite - tome 1

Ils se sont rencontrés dans le noir. Captifs d'un groupe terroriste, ils ont partagé la même cellule et, par sécurité, utilisé des faux noms. Elle était Jessi. Lui, Woody. Au milieu de l'enfer, sans jamais se voir, ils se sont chamaillés, désirés. Et il l'a sauvée au péril de sa vie. Presque trois ans plus tard, Alyssandra travaille au sein des forces spéciales de la Navy, le Black Squadron. Elle croit son Woody mort. Leur histoire, fantasmée. Leur passé, enterré. Jusqu'à ce qu'une mission ébranle toutes ses certitudes...