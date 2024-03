Alerte. 1 Le poids du doute

Dans la nuit noire d'une banlieue chic, une voiture roule phares éteints et se gare devant une villa design. En sort un homme mal rasé qui traverse le jardin, et passe devant la piscine. A l'intérieur de la maison, le champagne coule à flot, on se sourit, on trinque, pendant qu'une armée de serveurs fait défiler des amuse-gueules. Pharmacom, puissant groupe pharmaceutique, y fête la sortie prochaine du Zandler, un nouvel antipsychotique révolutionnaire. Le médicament a été validé par Clinitech, le sous-traitant chargé de réaliser les tests : plus que quelques jours et il sera dans toutes les pharmacies. Pour Cathy Charlier, la scientifique qui l'a mis au point, c'est la consécration, l'aboutissement de cinq ans de travail. Et puis c'est une victoire personnelle : son fils, Adri, souffre de troubles que seul le Zandler, qu'elle lui a administré avant même sa mise en marché, a réussi à apaiser. Prête à recevoir les fleurs qui lui sont dues, Cathy lève sa coupe quand l'homme qui s'est introduit dans le salon la met en joue. En un instant d'effroi, il retourne l'arme contre lui et tire. Le lendemain, Cathy a à peine le temps de se remettre de ses émotions, qu'un ancien camarade de thèse la contacte : l'homme qui s'est tué sous ses yeux aurait fait partie des cobayes ayant testé le Zandler. Et non seulement il ne l'aurait pas bien vécu, mais il ne serait pas le seul. Face au scandale qui se profile, Cathy va devoir choisir : rester ou trahir ?