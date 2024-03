Eloge des reines de France

Une brève histoire de France au féminin. Et un nouvel inédit de Louise Dupin, où la féministe des Lumières montre que les 28 reines ayant vécu avec 18 rois de France entre le XIIe et le XVIe siècle ont eu un rôle politique et un rapport au pouvoir beaucoup plus important que ce qu'on en a dit ; au passage, elle critique la place que les historiens accordent aux femmes de pouvoir dans l'histoire de France.