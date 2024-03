L'affirmation de soi par le jeu de rôle. En thérapie comportementale et cognitive, 4e édition

L'affirmation de soi permet d'acquérir de nouvelles compétences communicationnelles et sociales pour corriger les conduites dysfonctionnelles. Le jeu de rôle en constitue un formidable outil qui vise à améliorer la communication, l'aisance sociale et la découverte de soi. Cet ouvrage accompagne le thérapeute dans sa démarche pour : maîtriser la méthodologie du jeu de rôle thérapeutique ou pédagogique, aider les personnes à vaincre leurs difficultés à mieux communiquer, monter des groupes d'affirmation de soi. Véritable guide pratique pour développer l'affirmation de soi par le biais des jeux de rôle, ce livre propose un panel d'outils validés scientifiquement et immédiatement utilisables. Il présente aussi des études de cas, des exemples d'exercices, des références scientifiques, des échelles d'évaluation et des conseils pratiques issus de l'expérience des auteurs, à la fois cliniciens, enseignants et formateurs.