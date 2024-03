Cultivez vos agrumes

Hormis en montagne, il est aujourd'hui possible de cultiver des agrumes partout France en choisissant les bonnes variétés. Les auteurs livrent toutes les informations pour : - Identifier votre zone climatique et les agrumes qui peuvent y pousser - Planter, entretenir, et multiplier les agrumes facilement grâce aux astuces de pépiniériste - Choisir la variété adaptée, découvrir ses qualités décoratives et gustatives