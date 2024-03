Encyclopédie illustrée de Tolkien

Un panorama complet des 37 000 années couvertes par la cosmologie imaginée par l'écrivain J. R. R. Tolkien. En abordant tous les récits et tous les lieux, en étudiant les liens entre les périodes et les personnages, David Day a réalisé le premier guide à l'usage des passionnés. 500 entrées alphabétiques pour tout connaître de la Terre du Milieu et des Terres Immortelles : l'histoire, la géographie, les peuples, la faune et la flore, les protagonistes. Des cartes, des arbres généalogiques, des tableaux chronologiques, illustrés de dessins originaux, permettent de situer aisément événements et personnages. Un guide du monde imaginaire de Tolkien, l'un des plus riches de la littérature.