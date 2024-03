Jeu mortel. Le repaire des vampires 3

La décision du roi est définitive. J'ai foiré en beauté. Et maintenant, je dois en affronter les conséquences accablantes. Tout s'effondre autour de moi alors que j'essaie de trouver un équilibre entre le devoir de mémoire envers ma grand-mère et mes sentiments impossibles pour Kyros. Sans parler de ces histoires d'hybride humaine/vampire à gérer. Le problème, c'est que je ne veux plus perdre la personne contre laquelle j'ai parié depuis le début. Nos destins reposent sur un simple lancer de dés, et un seul faux mouvement pourrait faire s'écrouler le château de cartes que j'ai eu tant de mal à construire. Si cela arrive, je perdrai bien plus que ma mise de départ.