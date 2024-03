Ce n'est qu'après notre aventure d'une nuit que j'ai su qu'il m'était interdit de l'aimer... Une histoire dont le héros est prêt à tout pour la personne qu'il aime Lorsque j'ai rencontré Milo Corti, il était en plein dans sa période autodestructrice alors que j'entamais la mienne. Lors d'une soirée étudiante, quand nos chemins se sont croisés, nous n'avions en tête qu'une seule chose : passer un bon moment et oublier temporairement nos orages personnels. En nous séparant au matin je pensais ne jamais le revoir. Jusqu'au jour où, prenant mes fonctions de professeur stagiaire, je le trouvai assis juste en face de moi. Je me vis alors contrainte de côtoyer cette personne qui n'était pas censée être plus qu'un souvenir qui s'estompait. Plus nous passions de temps ensemble, plus il m'attirait. Lorsque son monde s'écroula je ne pus m'empêcher de me rapprocher de lui. J'avais toujours fait ce qui était bien. Pour la première fois de ma vie, j'eus envie de faire quelque chose de très mal. J'eus envie de tomber amoureuse de la seule personne qui était intouchable. Le problème lorsqu'on tombe amoureux d'une chose d'interdite ? Une fois la descente entamée il n'y a pas d'autre issue que s'écraser et partir en flammes. "The Coldest Winter a touché des fissures situées au plus profond de mon âme et au final m'a fait atteindre des sommets. " Crystal's Bookish Life