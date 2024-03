Le pays de Rêve

Depuis que les soldats désoeuvrés ont fauché prématurément ses parents, Rêve vit avec sa grand-mère dans une ville de bric et de broc, une montagne-décharge, au bord de l'océan. Elle vit la nuit, dissimulant sa beauté aux hommes avides. Parviendra-t-elle à s'échapper de sa ville de tôle et de barbelés ? A propos des titres précédents de l'auteur : "Un style puissamment rythmé, en même temps classique et moderne, semé d'images fortes et parlantes". - L'Humanité "Dans une langue puissante, un roman bouleversant" - Marianne "Un récit évocateur, époustouflant de lucidité d'analyse et d'humanité" - RFI