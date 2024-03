Photoshop. Livre avec complément vidéo : Les outils de colorimétrie et de retouche photo, Edition 2023

Ce livre de la collection vBook se compose d'un guide complet pour apprendre l'ensemble des fonctionnalités du logiciel de retouche d'images Photoshop 2023 et d'un complément sous forme de vidéo. Livre Photoshop 2023 - Le guide complet Ce livre de la collection Studio Factory détaille chaque fonction de Adobe Photoshop, le logiciel de référence en matière de retouches d'images ; paru mi-2023, il a été rédigé avec la version 24. 4. 0 de Photoshop... Vidéo Photoshop - Les outils de colorimétrie et de retouche photo Cette vidéo de formation vous présente les principaux outils de colorimétrie (niveaux, courbes, balance des blancs...) et de retouche photo (tampon de correction, correcteur, pièce, déplacement basé sur le contenu, oeil rouge...).