La berceuse des sorcières

Deux femmes. Une histoire de sorcellerie. Et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles. Deuxième moitié du XIXe siècle. Plus attirée par les bois et les falaises sauvages entourant la propriété familiale que par la société bien-pensante, Margaret Harlowe est une jeune femme issue d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre, mais elle ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend d'elle à l'époque. Elle devient de plus en plus étrange et de plus en plus belle, alors qu'elle cultive un étrange pouvoir. Bientôt, on chuchote autour d'elle et le nom de "sorcière" émerge. Et la puissance de Margaret commence à tisser une toile bien sombre autour de la ville. Cent cinquante ans plus tard, Augusta Podos prend un emploi de rêve à Harlowe House, la maison historique d'une riche famille qui a été transformée en un petit musée à Tynemouth, dans le Massachusetts. Quand Augusta tombe sur une référence étrange à une fille des Harlowe qui a presque été effacée des archives historiques, le mystère est trop intrigant pour être ignoré. Mais alors qu'elle creuse plus profondément, quelque chose de sinistre jaillit de son sommeil, une puissance obscure qui lie une femme à l'autre à travers les lignes de sang et de temps. Si Augusta ne peut résister à son charme, tout ce qu'elle sait et aime, y compris sa vie même, pourrait être perdu à jamais.