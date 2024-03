Précis de géopolitique et de relations internationales, prépas ECG 1re et 2e années

Rédigé par des universitaires et des cadres du secteur public, cet ouvrage explicite tant les grands enjeux de la géopolitique du monde contemporain, l'histoire des relations internationales que les plus récentes évolutions théoriques de ces disciplines. Il est essentiel pour préparer les concours des grandes écoles et de la haute fonction publique, pour conduire une licence ou un master de relations internationales, comme pour se forger une culture géopolitique sur le monde contemporain.