On a tous nos petits défauts, physiques et moraux. Léo, lui, n'a aucun défaut, il a un physique parfait, il est très beau, mais est-ce vraiment un avantage ? Est-il très beau ou trop beau ? Et son défaut n'est-il pas justement d'être trop beau ? Selon Voltaire : "La beauté n'est qu'un piège tendu par la nature à la raison." Léo va-t-il perdre la raison ? Va-t-il avoir le tournis à force de faire tourner les têtes ? Non ! Il est bien décidé à échapper au piège. Léo, ne baissera pas les bras, il luttera, il fera feu de tout bois. Mais parviendra-t-il à s'enlaidir, ne serait-ce qu'un peu, pour devenir enfin normal ?