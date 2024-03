Alors que s'achève l'Anthologie des narrations décrispées (plus de 1000 pages de bandes dessinées assumée conjointement par Adverse et Arbitraire en 6 volumes), Bertoyas n'en a pas moins continué à développer son oeuvre d'auteur, dont témoigne ce Carlota (première édition en 2022 sous forme de fanzine tiré à quelques dizaines d'exemplaires). Avec cet opus porno-politique libertaire et féministe, éminemment rocambolesque et aussi grave qu'hilarant, il prolonge ses ambitions d'auteur populaire et exigent ne reculant devant aucun sujet.