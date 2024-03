S'autoriser au bonheur. en finir avec les problèmes à répétition

Pourquoi des millions de gens appartenant à toutes conditions sociales ont-ils besoin de s'autoriser au bonheur ? Trop nombreux sont ceux qui fuient l'idée de bonheur, croyant - souvent par manque d'estime de soi - ne pas mériter le meilleur de la vie ! Le malheur devient presque alors une règle habituelle de comportement... Or, "que ce soit dans le domaine du bien-être physique ou psychologique, l'instauration de pratiques souvent simples peut amener des évolutions spectaculaires." Je vous propose d'acquérir une vision claire de nos aspirations profondes - de visualiser notre bonheur ! - et de détruire les jugements limitatifs, erronés, que nous portons sur nous-mêmes et le monde.