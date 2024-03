Comment peut-on produire de la connaissance sur le fait migratoire ? Pourquoi doit-on forcément prendre position sur l'immigration ? Qu'est-ce qu'être membre d'une communauté nationale ? La littérature sur le fait migratoire se scinde en plusieurs pôles : dénonciation militante, critique et déconstruction, et enfin analyse des flux. Smaïn Laacher fait ici un pari, celui de livrer un propos inédit qui ne se cantonne pas à ces catégories, et qui s'interroge sur la difficulté à produire du national ou du "français" aujourd'hui en France. La Nation n'est plus ici celle qui fait face à l'immigration : désormais, c'est cette dernière qui est mise à l'épreuve. L'immigration est un phénomène historique qu'il faut analyser en tant que tel, et non sous le prisme de la doxa ou du climat politique. Il s'agit d'un fait. A nous d'en tirer les conclusions sensées et libres de toutes implications politiques : voilà ce à quoi nous invite cet ouvrage, en mettant donc ici l'immigration à l'épreuve de la Nation.