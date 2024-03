Pour le coeur du Highlander

Ecosse, XIXe siècle Dans la calèche qui la conduit au château de Lochmore, Joane est en prise avec des sentiments contradictoires. A-t-elle bien fait d'accepter la proposition de sa tante de devenir la préceptrice du jeune fils du propriétaire des lieux, le duc Benneit Lochmore ? Certes, depuis qu'elle a perdu son mari, elle aspire à une toute nouvelle vie. Mais imaginait-elle un seul instant que le destin la conduirait aux confins des Highlands écossais ? Qui plus est dans la demeure d'un veuf au caractère ombrageux ? Peu importe, se dit-elle. Les dés sont jetés. Et ce n'est certainement pas ce Benneit - aussi mystérieux et séduisant soit-il - qui fera obstacle à ses aspirations !