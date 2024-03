La découverte de la pierre de Saint Pierre

Si les deux plus grands exploits archéologiques à ce jour sont la découverte de Troie par Heinrich Schliemann et celle de la momie de Toutankhamon par Howard Carter, aucune n'arrive à l'importance que représente l'identification de la tombe de l'Apôtre Pierre par Margherita Guarducci.Lorsqu'en 1939 le Pape Pie XI demanda à être enterré près du compagnon de Jésus, par manque de place, des travaux de sondage furent entrepris sous la basilique. Et c'est lors de ces travaux de préparation qu'un ouvrier a soudain été happé dans l'excavation qu'il préparait : comme dans un film "Retour vers le Futur" sa chute de plusieurs mètres l'a instantanément transporté du XXe au Ier siècle ! Margherita Guarducci, celle qui a réussi l'exploit en 1956 à identifier l'emplacement de l'Apôtre, est également épigraphiste, ce qui l'a définitivement aidée à trouver son chemin dans le labyrinthe complexe de cette gigantesque nécropole romaine dont le Vatican ignorait l'existence.En donnant le contexte historique, le Pr Guarducci raconte elle-même dans ce livre (traduit pour la première fois en français) comment, décryptage après décryptage des graffitis sur les murs, elle est parvenue jusqu'à la dernière demeure de l'apôtre.L'aventure de Margherita Guarducci est digne d'un Indiana Jones : sa découverte sera même reconfirmée au XXIe siècle par des analyses scientifiques complémentaires.Son livre est illustré par de nombreuses photos, documents et dessins uniques qui ont mis un point final aux affirmations de certains archéologues israéliens ayant toujours soutenu que Pierre n'a même jamais mis les pieds à Rome !