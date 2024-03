Une ville terrible et charmante, "la corbeille du Printemps et la chaudière de l'enfer". C'est ainsi qu'à l'aube du XXe siècle on parle d'Aubervilliers. On y cultive les fleurs mais on y meurt dans les effluves d'une industrie impitoyable. Avec ce livre qui ouvrira la voie à toute une génération d'écrivains engagés, Léon Bonneff a composé une oeuvre pleine d'empathie, de colère et parfois d'humour. Il restitue la vie de ce faubourg et de ces figures fières et misérables. Ecrit à hauteur d'homme, il nous rappelle que la littérature sait parfois se faire l'écho puissant d'un monde où manquent les mots.