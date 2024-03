Juanalberto Maître de l'Univers - volume 5

Cinquième volet de la série "Juanalberto Maître de l'Univers", cet album accompagne toujours les personnages, chacun sur son chemin. La nuit est tombé, Limérius se rend avec Louise-Carole dans une fête d'adolescents, où il rencontre quelques individus hauts en couleurs, tandis que Syprisse et Ian trouvent refuge chez un étrange artiste-astronome à six bras nommé Yarbave. Le drame arrive, cependant : sur la planète des Inhiphots, un crime brutal révèle la décadence de cette société... et dans la maison de Juanalberto, Victoria ouvre son coeur et ses doutes à son maître... juste avant un événement qui bouleversera les fondements du réel !