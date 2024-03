Cher Pinard - Un goût de révolution dans nos canons

Quels vins boirons-nous demain ? Comment et à partir de quoi seront-ils élaborés ? Comment coller au goût de l'époque tout en répondant aux problématiques sociales, sociétales et environnementales qui nous concernent toutes et tous ? Ouvrir une bouteille de vin, c'est s'ouvrir à mille mondes. Au cours des années, notre goût évolue et il faut en accepter la part de subjectivité. On ne navigue pas non plus en terrain neutre ; il arrive qu'on cherche à boire des vins qui sont non seulement à notre goût, mais qui correspondent aussi à un ensemble de valeurs et à une forme d'éthique. L'autrice nous propose d'observer, à travers le prisme du goût, ce vin qui change : de Hong Kong à Sydney, de l'Equateur à la France, du monde des critiques à celui des sommelier·ères, de l'intelligence artificielle aux neurosciences, le goût du vin s'est façonné à partir de ce que nous avons de plus intime - le cerveau et ses milliards de connexions - pour devenir politique, grâce à l'histoire, la culture et l'écologie... Aujourd'hui la révolution du goût est en marche, et c'est réjouissant ! Sandrine Goeyvaerts est caviste dans la région de Liège, sommelière, journaliste et autrice. Cher Pinard est son sixième livre.