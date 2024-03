Les 5 tendances de la nouvelle économie mondiale. Investir en période de superinflation, d’hyperinnovation et de transition climatique

Nous vivons une époque turbulente. Dans le sillage d'une pandémie mondiale, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché une crise énergétique qui a fait exploser l'inflation. La Chine et les Etats-Unis sont engagés dans une course à l'innovation technologique. L'endettement des entreprises, des ménages et des gouvernements n'a jamais été aussi élevé. De plus, les initiatives pour le climat bousculent de nombreux secteurs. Une chose est sûre : l'économie mondiale est en plein bouleversement. Il se passe tellement de choses en même temps qu'il est difficile de distinguer les grandes vagues des petits effets de mode. Quels sont les développements économiques qui s'inscriront dans la durée et lesquels seront simplement passagers ? Dans Les 5 tendances de la nouvelle économie mondiale, Koen De Leus, macroéconomiste, et Philippe Gijsels, stratège de marché, explorent les mécanismes profonds de notre système économique. Ils mettent en lumière cinq grandes tendances : l'accélération de l'innovation, le vieillissement de la population, la lutte contre le réchauffement climatique, la mondialisation et la crise de la dette qui s'annonce. Ils fournissent des recommandations avisées, établissent des liens pertinents et modèrent les discours alarmistes. Cet ouvrage offre des clés pour surfer sur les mégatendances mondiales et investir de manière avisée dans un monde en pleine évolution.