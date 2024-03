T1 La brume et les larmes. Brumes

Héritière des Lorcan, Hazel doit monter sur le trône, choisir un Commandant, l'épouser et respecter le Pacte des Brumes qui protège son île depuis des siècles des Loups et des Faës. Tel est son destin. Pas de place pour les rêves, pas de place pour une autre vie. Mais tandis qu'elle se prépare à devenir reine, les Brumes semblent se dissiper çà et là. Pourquoi ? Le Pacte n'a pas été rompu ! Pire encore, des complots visent la famille royale et cherchent à déstabiliser le pouvoir. Et que trame l'arrogant et mystérieux Shane, ce feodi, qui, s'il a prêté allégeance à la reine, semble détenir bien des secrets ? A qui faire confiance ? Comment sauver les siens ? Hazel le sait, un seul faux pas, et c'est la guerre. Pour être à la hauteur, Hazel va devoir affronter son destin. A sa façon.