Villa Wexler

"Qui a approché les Wexler ? Qui a vécu chez eux ? Qui a surtout disparu avec eux ? Seule Aurore en sait plus que moi. Mais nous avons failli être absorbés voire digérés par le singulier organe qu'était cette famille". La veille de la rentrée scolaire, la mystérieuse famille Wexler s'installe dans une villa reculée nichée entre collines et sapins. Le père, charismatique professeur au lycée, fascine ceux qu'il côtoie, adultes comme élèves. L'un d'eux, Mathias, va fréquenter ce clan fusionnel. Cheyenne, qui passe son temps à cheval. Karl, toujours une carabine à l'épaule. Charlotte, avec qui l'adolescent va vivre un premier amour lumineux, pendant qu'une relation plus trouble semble se nouer entre Wexler et la jeune Aurore... Jusqu'au jour où il propose à sa classe de tourner un film en forêt. Vingt ans ont passé. Mathias revient dans sa ville natale, sur les traces de son passé et de cette famille vénéneuse.