Si cette analyse étudie la démocratie comme système politique, à la fois dans son histoire et dans ses théories les plus variées, elle la considère également du point de vue de ses fondements moraux pour l'envisager comme un guide ou une norme idéale pour l'action politique et la construction d'un système de droit. Mais la plus grave question qui se pose à nous concerne sans aucun doute l'avenir de la démocratie.