Les secrets de la cuisine à IG bas - Nouvelle édition. 100 recettes salées... pour la silhouette et la santé

La cuisine à IG bas coche toutes les cases ! Comprendre et appliquer ses principes essentiels permet d'allier santé, vitalité et gourmandise ! Les recettes légères, savoureuses et astucieuses de Marie Chioca, à base d'aliments sains et complets, mais aussi d'ingrédients phare (farines, céréales, légumineuses à IG bas...) sont une source d'inspiration joyeuse pour rééquilibrer son alimentation.