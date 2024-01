La Danse des étoiles

Ce conte de Jérémie Fischer raconte la quête du Soleil, parti à la recherche de celle qui veillera sur la nuit : la lune. Les fleurs, les arbres, les collines, le lac et les montagnes sont les témoins de cette recherche. Les étoiles, de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le soir avance, accompagnent le Soleil dans son périple. "La Danse des Etoiles" se déroule le temps d'une soirée, du jour à la nuit, des couleurs chaudes aux couleurs froides. Ce livre illustré de Jérémie Fischer, pose la question de l'horizon et de ce qui se cache derrière ; ce lieu mystérieux -cet entre deux- où le soleil se couche et la lune se lève. "La Danse des Etoiles" sera le septième livre de Jérémie Fischer et son premier livre illustré narratif en tant qu'auteur et illustrateur. Il marque une étape importante dans le travail de Jérémie Fischer. Après "Les Contes de Petit Duc", "Le Veilleur de Nuit", "L'Eléphouris" et son premier recueil de peintures, les éditions Magnani sont très heureuses de publier ce nouveau livre de Jérémie Fischer.