Envoyé pour un reportage à la Biennale de Venise, Maximilien observe un public perplexe face à une installation monumentale de 200'000 litres d'eau croupie. Commence alors son processus de "résistance" à l'art contemporain ; commence aussi, et surtout, un chassé-croisé entre Maximilien et lui-même, au fil d'une mémoire qu'il refuse. Publié aux éditions L'Age d'Homme en 2017, Mémoire des cellules, premier roman de Marc Agron, ouvre une trilogie intimiste poursuivie par Carrousel du vent (2018) et Rêver d'Alma (2020), publiés chez le même éditeur. Mémoire des cellules est accompagné à nouveau, dans la présente édition, d'une préface de Michel Thévoz, écrivain, historien de l'art, philosophe et ancien directeur de la Collection de l'Art Brut à Lausanne. Spécialiste en livres anciens, galeriste et écrivain, Marc Agron est né à Zagreb en 1963. Après des études à l'université de Neuchâtel et une formation de libraire, il ouvre avec son épouse la librairie-galerie de l'Univers à Lausanne, publie des catalogues de livres anciens, collabore à de nombreuses revues littéraires et organise des expositions d'art contemporain.