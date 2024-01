Bark 1 - Bark Contre La Vie

Bark ne fait pas que mener sa vie, il la combat. Mais il la combat pour de vrai ! La Vie, c'est un grand personnage longiligne avec écrit 'Vie' sur le front, qui a réponse à tout, et qui sait super bien en découdre. Hyper énervant autant que droit dans ses bottes, giga balèze à la Végéta, la Vie c'est pas une partie de plaisir, c'est un personnage surhumain qui donne du fil à retordre à Bark, son meilleur ami Robbie, et toute une flopée de guerriers qui eux aussi, ont des problèmes intérieurs à régler à grands coups de savates. Tout ce petit monde va devoir s'embarquer dans le " Train de la pensée ", tortillard surpuissant sur lequel la Vie a kidnappé Robbie... Premier tome d'une trilogie, Bark contre la vie est un nouveau genre en bande dessinée, celui de la psychologie de la bagarre. D'inspirations graphiques asiatiques et européennes, c'est comme si on mélangeait Dragon Ball Z avec En thérapie, ou Freud contre Monkey D. Luffy, dans un dantesque combat contre la dépression, où tous les coups sont permis.