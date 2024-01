Dictionnaire insolite de la Pologne

Rayée des cartes pendant près d'un siècle, longtemps sous la coupe de plusieurs empires, puis sous le joug de l'URSS, aujourd'hui tournée vers l'ouest et les Etats-Unis, la Pologne est un pays singulier, mal connu une fois les clichés habituels énoncés. S'y rendre réserve quelques surprises : des villes aux accents italiens, avec leurs immenses rynek, une côte baltique très prisée en été, des musées qui n'ont rien à envier à ceux des grandes capitales culturellesâ- La patrie conservatrice de Jean-Paul II renoue avec son histoire mouvementée, affiche un dynamisme étonnant, et réussit à faire coexister le lektor et Winnie l'Ourson, musique classique et disco-polo. Insolite, niezwykoey !