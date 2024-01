Serres, tunnels et châssis - Pour des récoltes toute l'année

Vous souhaitez vous lancer dans un mode de culture raisonné, en accord avec la nature, tout en ayant un calendrier de récolte étendu sur toute l'année ? Les serres, tunnels, châssis et cloche vous permettront de protéger des intempéries (pluie, froid, vent...) vos aromatiques, fruits et légumes afin de récolter plus et plus longtemps. Tous les conseils de notre auteur professionnel vous aideront à débuter facilement.