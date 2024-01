Taillez tous les arbres et arbustes d'ornement. Espèce par espèce, geste par geste

Les 125 arbres et arbustes de cet ouvrage ont été soigneusement sélectionnés par les auteurs pour leur intérêt ornemental au jardin. Ils sont classés par ordre alphabétique pour une consultation facile et rapide. Pour chaque arbre et chaque arbuste, une fiche de taille spécifique donne tous les gestes utiles, expliqués en pas à pas à l'aide de dessins en couleurs. Geste par geste, étape par étape, vous apprendrez comment former l'arbre jeune, l'entretenir d'année en année et le restaurer lorsqu'il vieillit. Spécialistes des arbres et des arbustes, Jean-Yves Prat et Denis Retournard travaillent depuis de nombreuses années au jardin du Luxembourg, à Paris. Ils ont déjà publié de nombreux livres sur les techniques du jardinage. Ils animent également des formations pratiques pour les jardiniers amateurs.