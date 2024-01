Sacs & accessoires Récup Boro

Le Boro est une technique ancestrale qui, à l'origine, permettait de renforcer les vêtements de travail et les accessoires usés. Assemblage de pièces en jean récup' et broderie primitive, elle passionne aujourd'hui les fans de DIY par sa simplicité et son côté hyper-tendance. Ce livre regorge de modèles de sacs plus beaux les uns que les autres, à vous de choisir...