Prose pour une soie est le premier recueil de poèmes publié par l'auteur. "On ne s'improvise pas poète. [... . ] Parfois, le hasard d'une rencontre littéraire se transforme en révélation. Pour moi, à l'automne de 1988, elle a été immédiate, soudaine, fulgurante. Les mots ont jailli, comme en écho, de ceux qui m'appelaient. [... ] Je ne prétends en rien égaler l'oeuvre de ce maître que fut Pierre Jean Jouve. Que ces poèmes ne soient qu'un hommage admiratif et reconnaissant, une preuve d'amour. Je les ai écrits à partir des mots représentatifs de son oeuvre et qui n'ont pas cessé de m'interroger, de m'appeler sur le sentier de la création. [... ] Journal d'une âme, chant d'une âme, sur l'infini des mots".