Dans les entrailles du mammouth

Une immersion au coeur du système scolaire, à travers la vie d'un enseignant qui s'interroge sur l'évolution de son métier. Un "prof" devenu le rouage grippé d'une machine ministérielle en dérive. Seize ministres qui se succèdent depuis les années 90, tous désireux de laisser leur empreinte avec une potion magique réformatrice. Des réalités de terrain peu prises en compte, une société plus exigeante attendant beaucoup de l'institution, le fossé se creuse avec l'opinion et des questions émergent. L'enseignant peut-il perdre son identité et sa crédibilité ? Enseigner fait-il encore rêver les jeunes générations ? Il est désormais temps de nous réinventer dans une éducation plus moderne, plus en phase avec notre époque. Attention... n'abandonnons pas les enseignants sur le chemin.