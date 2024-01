GG Tome 2 - Life is a videogame. Life is a videogame

Les cinq protagonistes pénètrent dans un centre commercial transformé en l'un des donjons de leur jeu vidéo préféré. Mais ce qu'ils découvrent met à rude épreuve l'unité du groupe, et alors que le monde qui les entoure continue de changer sous l'effet des DLC qu'ils ont téléchargés, il devient de plus en plus difficile pour Lumia de tenir leur partie à distance.