Pour le meilleur... ou pour le pire !

Un mariage arrangé dans lequel aucune place ne sera donnée à l'amour. Pour sauver ma famille de la misère, je me vois contrainte d'épouser un homme que je ne connais pas. Walt Jennings II est un connard arrogant, prétentieux et millionnaire. Sans lui, ce mariage aurait presque pu être une bonne idée. Prisonnière d'un accord et d'un - soi-disant - mari, dont je ne connaîtrais même pas le visage s'il ne s'était pas pointé à notre mariage et qui ne se préoccupe de rien ni de personne, je n'ai d'autre choix que d'enfreindre la règle la plus importante de notre deal. Cet écart causera probablement ma perte, mais bon, qui lit les petites lignes en bas des contrats ? Après avoir goûté au bonheur conjugal façon Walt, je n'ai qu'une envie : et si on laissait tomber les "dans la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie" pour passer directement à "jusqu'à ce que la mort nous sépare" ? #MariageArrangé #EnemiesToLovers #Millionnaire