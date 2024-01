Les enquêtes d'Eliott et Nina Tome 4 : Le secret de la voyante

Eliott et Nina sont en vacances et s'ennuient... quand ils croisent une mystérieuse jeune femme aux yeux sombres qui prétend lire dans les pensées des animaux ! Tous les enfants sont prêts à la payer pour savoir ce que pensent leur chien, leur perroquet, ou leur poisson rouge... Mais Nina a des doutes : et si "l'extraordinaire Zora" inventait tout ? Voilà une nouvelle enquête pour les deux apprentis détectives...