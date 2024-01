La confusion des genres dans la Pharsale de Lucain. Concordia discors

Baroque, macabre et envoûtant, le récit que Lucain, dans la Pharsale, fait de la guerre civile qui déchira les Romains entre partisans de César et ceux de Pompée montre l'épopée frayer avec de multiples autres genres littéraires. Epopée en dix chants de la période néronienne, la Pharsale est la seule oeuvre de Lucain qui nous soit parvenue. Jugée inclassable parce qu'elle échappe au modèle classique de l'épopée traditionnelle, elle a longtemps été déconsidérée par la critique. Depuis quelques années, elle fait l'objet d'une redécouverte par les littéraires et les historiens qui ont mis en lumière une nouvelle esthétique propre à la période néronienne, et permis de relever un tissu d'éléments historiques de première importance à propos des années 1949-1945 avant J. -C. , déterminantes pour l'histoire de Rome et de la conquête du pouvoir par Jules César. Les diverses contributions de chercheurs européens et américains réunies dans ce volume analysent le croisement des différents genres littéraires dans la Pharsale de Lucain ainsi que la mutation du genre épique tel qu'il a été consacré par Homère ou par Virgile. L'influence des autres genres poétiques, comme la tragédie, également pratiquée par Lucain, l'élégie ou encore la satire, est en effet sensible dans l'oeuvre du poète mort à 25 ans. D'autres genres littéraires en prose, comme l'historiographie dont Lucain avait une très bonne connaissance, ou les genres philosophiques pratiqués par Sénèque, l'oncle de Lucain, ont également influencé l'écriture de la Pharsale. L'intérêt de cette approche trans-générique réside ainsi dans la lumière nouvelle qu'elle jette sur l'oeuvre lucanienne, offrant une synthèse littéraire pour repenser la normativité épique.