De te fabula narratur. Essai sur le récit à la deuxième personne

Un essai consacré à une forme émergente qui interpelle : le récit à la deuxième personne. Au tournant des XXe et XXIe siècles se développe un mode de narration particulier où le personnage du roman n'est plus désigné par "je" ou "il/elle" mais par "tu" ou "vous" . L'émergence relativement récente d'une littérature écrite aux deuxièmes personnes du singulier et du pluriel a ainsi rendu instable la répartition classique des textes en "récit à la première personne" et "récit à la troisième personne" , sans que la recherche universitaire ait jusqu'à présent véritablement pris en charge la question d'un possible "récit à la deuxième personne" . Mais la rareté des travaux consacrés aux récits qui font d'un "tu" ou d'un "vous" le protagoniste de l'histoire s'explique : la forme considérée est rare, et sa diffusion marginale. Cet essai relève alors deux énigmes : pourquoi, alors que la forme était attestée et donc disponible depuis bien longtemps, n'a-t-elle, pour ainsi dire, pas été sollicitée avant 2000 ? Et pourquoi, même après 2000, a-t-elle été si peu sollicitée ? S'il est toujours aisé de faire des hypothèses sur les facteurs qui accélèrent la présence d'une forme, il faut aussi s'interroger sur les facteurs qui ralentissent voire empêchent sa diffusion : ces facteurs, cet essai les cherche dans la forme elle-même, et c'est à la description de cette forme qu'est consacré l'essentiel de son propos.