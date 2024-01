Oiseaux de nuit. Le monde fascinant des chouettes et des hiboux

Depuis des millénaires, les chouettes et les hiboux passionnent et enchantent les hommes, mais les scientifiques n'ont commencé que récemment à appréhender la nature complexe de ces oiseaux exceptionnels. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, les chercheurs percent enfin leurs secrets : leur façon de communiquer, leur capacité à visualiser les sons, leur vol silencieux... Ce livre raconte l'histoire extraordinaire de notre compréhension des chouettes et des hiboux, de leur biologie, de leur cerveau et de leur comportement, et détaille des faits surprenants : certains rapaces nocturnes vivent dans des terriers souterrains, d'autres se perchent en grands groupes, certains adoptent de jeunes orphelins, d'autres se nourrissent de veuves noires et de scorpions, d'autres encore sont capables d'entendre l'imperceptible bruissement d'un campagnol sous plus d'un mètre et demi de neige.