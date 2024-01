Frida Kahlo & Diego Rivera. Passion et création

Un documentaire original et intimiste sur deux artistes mondialement connus et fascinants : Diego Rivera et Frida Kahlo. Au coeur du Mexique, dans les années 1930, ces 2 peintres participent à un renouveau culturel inédit dans ce pays. Leur histoire d'amour, passionnée et tumultueuse, et leurs oeuvres légendaires sont brillamment mises en avant dans ce récit. Une biographie de Frida Kahlo et Diego Rivera sous un angle nouveau Une biographie différente des traditionnelles biographies de ce couple, simple et intimiste. La force du récit réside dans l'union et la confrontation de ces 2 artistes à travers les nombreuses informations sur les moments clés de leurs vies, leurs traits de caractère, leurs sentiments l'un pour l'autre, leurs accords et leurs désaccords. Leur histoire d'amour et leur oeuvre sont passionnantes. Une histoire de l'art à la portée de tous Le traitement graphique et les illustrations colorées et pleines de vitalité rendent la lecture attrayante et accessible à tous. Les rubriques très claires (citations clés, artistes et amis, oeuvres phares...) permettent d'aller à l'essentiel et représentent parfaitement le Mexique des années 1930 et les deux artistes. Parmi les célèbres oeuvres évoquées dans ce livre, apparaissent notamment le tableau "Frida et Diego Rivera", peint par Frida Kahlo, et la peinture murale "L'Homme contrôleur de l'univers", réalisée par Diego Rivera.