Ça veut dire quoi quand mon chat fait ça ?

Ca veut dire quoi quand mon chat miaule sans cesse ? Quand il me ramène son butin de chasse ? Quand il fait ses griffes sur le canapé ? Ce livre très pratique répond de façon limpide et complète à plus d'une trentaine de questions que tout " humain de chat " s'est déjà posé plus d'une fois. Comportementaliste, Sonia Paeleman connaît les chats et leur communication bien spéciale sur le bout des doigts. Avec humour et franc-parler, elle décrypte ces comportements pas si bizarres qu'il n'y paraît... Sonia Paeleman est l'autrice du livre de référence Comprendre votre chat (Opportun éditions).