N'ayez pas peur de la morale

La morale a mauvaise réputation. Synonyme de prêche ou de bonne conduite, cette magnifique notion est pourtant fondamentale au vivre-ensemble. Markus Gabriel, jeune philosophe allemand maître de conférences émérite à la New School for Social Research de New York, montre combien la morale sait s'adapter et transformer ses valeurs en impératifs : ainsi, la "compassion" est-elle devenue "solidarité" lors de la crise du Covid, crise qui a également signé l'avènement de nouveaux principes moraux, comme la certitude qu'on ne peut pas soumettre nos hôpitaux à une logique de marché. Face au péril sanitaire, mais aussi technologique et démocratique, il devient urgent de repenser nos valeurs afin de garantir la dignité humaine. Un manuel indispensable, qui s'oppose au nihilisme de notre époque et dessine le projet de Nouvelles Lumières. Par l'auteur de Pourquoi le monde n'existe pas et de Pourquoi je ne suis pas mon cerveau, le prodige devenu, en 2009, le plus jeune titulaire d'une chaire de philosophie en Allemagne. Traduit de l'allemand par Georges Sturm, avec la collaboration de Sybille M. Sturm.