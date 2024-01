Phoolan Devi. Reine des bandits

Rien ne prédestinait Phoolan Devi à la trajectoire flamboyante qu'a été sa vie... Née en 1963 dans le nord de l'Inde, issue d'une très basse caste, elle est dès l'enfance confrontée à la violence et à la misère. Mariée de force à l'âge de 11 ans, traumatisée par les nombreux chocs qu'elle subit, la jeune femme vit en paria dans son village et ne devra son salut qu'à un gang de bandits. Dès lors, elle trouve son combat et ne cessera plus de lutter contre les injustices, devenant une sorte de Robin des Bois moderne qui se bat au service des faibles et des opprimés.