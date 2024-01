Avant de descendre à la Fosse, le père d'Aldobrando, sentant venue l'heure de son ultime combat, confie son jeune fils à un mage. Celui-ci aura pour mission de protéger l'enfant et de l'éduquer jusqu'à ce qu'il soit en âge de découvrir le vaste monde. Quelques années plus tard, alors que la préparation d'une potion tourne au drame, le mage demande à son jeune protégé d'aller au plus vite quérir pour lui l'Herbe du loup. Mais comment se débrouiller en botanique lorsqu'on n'a jamais mis un pied dehors, et que l'on tombe nez à nez avec l'assassin du fils du Roi de Deux Fontaines ? Commence alors pour le jeune Aldobrando une quête qui va beaucoup lui apprendre...