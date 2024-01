Le Cœur des Amazones

Plus jamais, depuis la rébellion sanglante qui avait fait d'elles des femmes libres, plus jamais les Amazones ne se soumettraient, comme elles se l'étaient juré. Mais quand leur jeune reine Penthésilée défie le demi-dieu Achille, cette confrontation inattendue remet en cause ce qui ne l'avait jamais été jusqu'à présent : la haine des hommes, héritée de leurs aînées... Dans cet album aux tons sépia remarquablement dessiné, Christian Rossi et Géraldine Bindi s'emparent du mythe des Amazones pour en faire, contre toute attente, le récit épique d'une guerre des sexes qui espère sa fin.