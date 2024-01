Mortesève (Tome 2-Au rythme de Harpe). 2 Au rythme de Harpe

Après la mort de Hang, la créature divine en charge de la fertilité, la nature réagit violemment et devient de plus en plus hostile aux êtres vivants qui l'habitent. Avine, et ce qu'il reste de l'ordre des gardiens de Hang, essaient de venir en aide aux réfugiés, repoussés toujours plus loin par une marée de sève toxique recouvrant peu à peu toutes les terres. L'étude des pouvoirs de cette matière pourrait être la clé de la survie des humains.